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Ученые рассказали о симптомах перед внезапной остановкой сердца

Ученые проанализировали данные Финского генетического исследования аритмических событий и пришли к выводу, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца нередко связан с так называемыми тихими сердечными приступами, которые происходят в раннем возрасте и часто остаются незамеченными самими пациентами. Об этом пишут «Известия». Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Свои выводы исследователи основывали на данных о 5869 жителях Северной Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами. Оказалось, что у 1322 из них имелись рубцы на сердце, указывающие на сердечные приступы, произошедшие задолго до гибели.

При этом специалисты отметили, что люди не заметили этого и не обращались к врачам, так как были уверены, что с их здоровьем всё в порядке. Ученые отметили, что важно не пропускать такие приступы. По их словам, симптомами является тошнота, чрезмерная потливость, расстройство желудка, мышечная боль, онемение рук и ног, головокружение, внезапная усталость, а также дискомфорт в области груди.