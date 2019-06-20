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В России и мире

Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России

12.07.2019 16:44|ПсковКомментариев: 0

Первый в мире роботизированный спасательный плот «Аврора» создан в России. Демонстрация «Авроры» состоялась в ходе 9-го Международного военно-морского салона (МВМС-2019), проходящего в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время мы отрабатываем данную концепцию - смотрим, как будет выбрасываться плот, как будет раскрываться, как будет работать его гидроакустика. Первоначальный вариант «Авроры» рассчитан на одного пострадавшего человека и это, конечно, мало», - проинформировал генеральный директор - генеральный конструктор санкт-петербургского АО «НПП "Радар ммс"», разработавшего новый плот, Георгий Анцев.

По его словам, в случае решения основных технических вопросов можно будет говорить о создании роботизированного спасательного плота, рассчитанного на перевозку 5-10 человек. «Эти вопросы нами уже решаются», - подчеркнул Анцев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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