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Боевики напали на отель в Сомали, не менее 26 человек погибли

Не менее 26 человек, включая иностранцев, стали жертвами нападения боевиков на отель на юге Сомали в городе Кисмайо, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

В частности, по данным «Интерфакса», среди погибших двое американцев, один британец, один канадец, трое кенийцев и три гражданина Танзании.

Еще 56 человек получили ранения.

Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в отеле, за чем последовало нападение боевиков.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). Она до 2012 года держала под контролем Кисмайо.