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Голливудский режиссер Кристофер Нолан продолжает съемки боевика в 300 км от Пскова

В Таллине продолжатся съемки боевика голливудского режиссера Кристофера Нолана. Как сообщает err.ee, съемочный процесс с бутафорскими автоавариями, массовыми сценами и вертолетом над жилыми домами вызвал недовольство жителей крупнейшего таллинского района Ласнамяэ.

На этой неделе съемки невиданного по местным меркам масштаба кинопроекта переместились на шоссе Лаагна теэ, существенно ограничив возможности передвижения горожан. С таким положением дел местным жителям придется мириться до 21 июля.

Таллинский транспортный департамент провел серию наблюдений и оперативный анализ движения транспорта в связи со съемками на улице Лаагна. Выяснилось, что многие владельцы автомобилей решили отказаться от поездок по Лаагна, но тем самым возросла нагрузка на улицу Пунане. Департамент предложил горожанам скорректированный режим движения по улице Лаагна.

По мнению генерального продюсера Эстонского института кино Пирет Тиббо-Худгинс, истерика по поводу закрытия улицы зашла слишком далеко. Съемки голливудских блокбастеров только создают дополнительную рекламу городу, что приносит ему неплохие доходы. Это компенсирует временные неудобства, создаваемые во время съемочного процесса, в том числе и перекрытие магистрали, убеждена Пирет Тиббо-Худгинс.