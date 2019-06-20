В России и мире

Телеведущего Андрея Малахова внесли в черный список «Миротворца»

Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает «Интерфакс».

Накануне он вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале «Россия 1» прямой эфир программы «Надо поговорить», который стал альтернативной отмененного телемоста между каналами «Россия 1» и NewsOne. Последний отказался от участия в проекте из-за угроз в адрес журналистов и их семей.

Ранее на Украине завели два уголовных дела в связи с планировавшимся телемостом. Бенефициаров телеканала заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив - в госизмене.

Сайт «Миротворец», открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе, нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля».

В августе 2016 года доступ к сайту «Миротворец» был заблокирован в России по решению суда.