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Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

На Первом канале идет показ четвертого сезона шоу «Три аккорда», в котором принимают участие отечественные звезды. Артисты в один голос говорят, что с радостью снимаются в проекте и исполняют романсы, авторские песни и киношлягеры.

Как сообщает «СтарХит», в последнем выпуске Стас Пьеха исполнил песню «Думы окаянные», которую долго репетировал с режиссером. Выстроив развитие истории, он остался доволен результатом, но затем, когда посмотрел выпуск, был искренне удивлен. «В эфире прозвучала концовка песни, затем ее середина и снова идентичная концовка. Получилась ломанная музыка и драматургия», - признался певец.

По словам исполнителя, он никого не винит в произошедшем и понимает, что при монтаже «всякое может случиться», но при этом внук Пьехи отметил, что сильно расстроился. Судя по всему, перед Стасом никто не извинился за досадный инцидент. Подписчики принялись успокаивать звезду и написали о том, что он был лучшим и показал настоящий класс. Многие из них предположили, что редакторы просто ошиблись и случайно «порезали» выступление артиста.

В шоу-бизнесе Стас всегда отличался прямолинейностью. За это его уважают продюсеры популярных шоу и с удовольствием приглашают на съемки. Мудрость и талант помогли Пьехе продержаться на сцене 15 лет.

Отметим, что артист редко попадает в скандальные истории. После того, как певец смог избавиться от наркотической зависимости, то пересмотрел взгляды на жизнь и стал больше внимания уделять спорту и работе. Кроме того, звезда решил поддерживать зависимых и создал центр помощи, который успешно функционирует уже несколько лет.

Добавим, что у артистов часто случаются недопонимания с продюсерами телешоу. Так, Настасья Самбурская весной рассказала о том, что ее выступление вырезали из эфира, а молодые артисты жаловались, что им не дают выступать на знаменитых голубых огоньках в новогоднюю ночь.