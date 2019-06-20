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Первый концерт Юрия Шатунова после операции состоится в Пскове

Певец Юрий Шатунов выписался из больницы после проведенного хирургического вмешательства. Об этом сообщил директор звезды Аркадий Кудряшов.

Как передает издание РИА Новости, Аркадий Кудряшов ранее сообщал о запланированной у Шатунова операции. Вмешательство провели медики одной из столичных больниц, куда певец обратился из-за воспаления гайморовой пазухи. Отмечается, что после выписки из больницы артист намерен отправится в Сочи на реабилитацию.

На курорте Юрий Шатунов проведет до конца лета, а его гастрольный тур начнется согласно графику. На 10 октября в Пскове запланирован его первый концерт в сезоне. На сцене Псковской областной филармонии любимые песни и новые композиции прозвучат в программе «Не молчи», погружая зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви.