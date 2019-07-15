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В России утвердили ГОСТ для фотосессий новорожденных

В России утвержден государственный стандарт на фотосессии для новорожденных, сообщает портал dp.ru со ссылкой на телеканал RT. ГОСТ касается фотосессий младенцев в студиях, в доме, в парках. При этом стандарт не распространяется на фотосессии во время родов. ГОСТ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно утвержденным правилам, новорождёнными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. Заказчиками фотосессии могут быть только родители новорожденных или их законные представители. Причем они должны дать письменное согласие для соблюдения конфиденциальности. Фотографировать младенца можно будет только в присутствии родителей.

Фотограф должен учитывать чувствительность новорождённых к свету и шуму, ограждать ребенка от солнечных лучей, не производить громких и резких звуков. Также в ГОСТе прописаны требования к фотостудии - условия в помещении (температура не ниже 22 градусов, влажность 50-70%), проветривание и кварцевание после каждой съемки. Предметы и материалы, которые применяются в фотосессии, обязательно должны быть безопасными и гипоаллергенными.

Фотограф, работающий с новорожденными, должен быть совершеннолетним и иметь медицинскую книжку, не страдать «социально опасными заболеваниями» (ряд хронических инфекций, гепатит, ВИЧ, СПИД и туберкулез), не иметь судимости и вредных привычек, в том числе, запрет распространяется на пристрастие к алкоголю, табаку и наркотическим препаратам.