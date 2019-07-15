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Роспотребнадзор дал советы по покупке и хранению хлеба

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и хранению хлеба. Сообщение ведомства приводит агентство «РИА Новости» 16 июля.

Так, приобретать данный продукт следует только в магазинах, так как там созданы условия для его хранения. Дома хлеб лучше держать в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке.

При покупке стоит брать хлеб правильной формы, эластичный и равномерно пористый, без вмятин и трещин. Если хлеб хорошо пропечен, то в мякише не будет комков и пустот.

Также необходимо обратить внимание на этикетку — производитель должен указать дату изготовления и срок реализации. Так, белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, ржаной и ржано-пшеничный хлеб – до 36 часов, а мелкие хлебобулочные изделия — только до 16 часов.

«Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия», — отметили в ведомстве.