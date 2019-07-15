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Российский зерновой союз ожидает снижения стоимости пшена в два раза

Российский зерновой союз прогнозирует снижение стоимости пшена в два раза из-за больших посевных площадей. Об этом журналистам сообщил глава союза Аркадий Злочевский, пишет ТАСС.

«Посеяли больше, но цены на пшено все равно будут оставаться на достаточно высоких уровнях. Они снизятся, конечно, с нынешних 50 тыс. рублей но может до 25-30 тыс. рублей за тонну», - сказал он.

Злочевский отметил, что в последние годы в России были засеяны пшеном рекордно низкие площади, в результате чего снизился валовый сбор, а цены на культуру, напротив, выросли. «В этом сезоне прибавим площадей, так как был стимул для этого. Хотя, я не думаю, мы опять выйдем на перепроизводство, слишком долго держались чрезвычайно низкие цены на пшено, поэтому недосевали», - полагает он.

Злочевский отметил, что пшено может повторить историю с гречихой, которая произошла ранее. «Гречиха в прошлом сезоне весь сезон падала в цене, несмотря на то, что все цены на зерновые росли, цена на нее снизилась ниже 20 тыс. рублей за тонну», - пояснил он.

Урожай пшена в России в 2018 году составил 217 тыс. т, в 2017 году - 316 тыс. т.