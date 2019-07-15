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Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» перенес операцию на сердце

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов госпитализирован в одно из медицинских учреждений в Санкт-Петербурге. КакРЕН ТВ, актер перенес операцию на сердце.

Сейчас жизни артиста ничего не угрожает, впереди курс реабилитации.

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане (Хакасская автономная область, Красноярский край).

В 1969 году окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке. Далее был принят в труппу Хабаровского городского драматического театра. С 1979 года - актер Омского театра драмы.

В 1986 году получил приглашение в Ленинградский академический театр комедии имени Н. П. Акимова, на сцене которого выступал до 1996 года, играл в спектаклях «Бешеные деньги» и «Чистые воды Китежа».

Впервые появился на экране в 1973 году - в эпизоде фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». В следующий раз в 1983 году - в картине «Торпедоносцы», где сыграл гвардии подполковника, командира Гвардейского минно-торпедного авиаполка с позывным «Мак-1». Роль в «Торпедоносцах», а равно и работа в картине Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (1984) принесли ему первую узнаваемость.

В 1985 году снялся в картине «Противостояние» с Олегом Басилашвили в главной роли. Как говорил Кузнецов, этот фильм изменил всю его жизнь.

Среди заметных работ 1980-х - картины «Я тебя ненавижу» (Юрий Петрович Михайлов), «Прорыв» (Вязигин), «Холодное лето пятьдесят третьего...» (Иван Зотов), «Собачье сердце» (начитанный дворник), «ЧП районного масштаба» (капитан милиции Валерий Ильич Мансуров).

В 1990-е продолжил регулярно появляться на экране, в его активе успешные роли в лентах «Афганский излом» (Щуп), «Над тёмной водой» (Сергей), «Тюремный романс» (следователь Кошкарёв), «Какая чудная игра» (Филимон Семёнович), «Брат» («Немец»), «Особенности национальной охоты в зимний период» (Юрий Николаевич Курцов).

Новый всплеск популярности актера пришелся на конец 1990-х, когда на экраны вышел сериал «Улицы разбитых фонарей», в котором он сыграл подполковника милиции Петренко по прозвищу «Мухомор». Интересно, что эту кличку ему придумал актер Сергей Селин, игравший роль Дукалиса. Сам актер нередко высказывал сожаление, что его узнают в основном по роли «Мухомора»: «Обидно, что меня мало кто видел в фильме Дмитрия Светозарова «Преступление и наказание» в роли Мармеладова. Мне бы было достаточно сыграть ее одну. Но зритель считает иначе. Как-то на съемках в Нижнем Новгороде ко мне подошел мужчина с дочкой. Волнуясь, сказал: «Мы смотрим все ваши фильмы и очень вас любим». Я спросил: «А какие работы больше всего нравятся?» Девочка ответила: «Фонари». А папа добавил: «И этого достаточно». Я в недоумении, как же расценить подобное утверждение: то ли он меня похвалил, то ли наоборот? Поблагодарил, а потом в шутку спросил: «Помните, как моя фамилия?» - «Мухомор!» - на полном серьезе сказала девочка».

В «Улицах разбитых фонарей» снимался до 5-го сезона.