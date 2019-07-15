Переселенцам из постсоветских стран упрощают легализацию в России

Категории иностранных граждан, которые могут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке, в скором времени может быть расширен. При этом срок рассмотрения заявлений на выдачу РВП сократится с полугода до четырех месяцев, а вид на жительство станет бессрочным.
Такие поправки в миграционное законодательство предусмотрены законопроектом, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 июля.
В частности, предлагается дать право получить РВП вне квоты гражданам, которые:
Ранее к этой категории предлагалось также отнести выпускников российских вузов, которые имеют гражданство страны бывшего СССР. Однако в ходе подготовки документа ко второму чтению было предложено предоставлять иностранцам, с отличием окончившим российские вузы, сразу вид на жительство, то есть вообще не обременять их оформлением РВП. Такую поправку рекомендовал принять Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
В текущей версии законопроекта право оформлять ВНЖ без предварительного получения РВП предлагается целому ряду категорий иностранцев. Среди них:
В ходе второго чтения в документ также может быть внесена поправка, которая позволит квалифицированным специалистам получить бессрочный ВНЖ наравне с остальными иностранными гражданами.
К слову, в связи с тем, что вид на жительство станет бессрочным, правительство предлагает повысить размер государственной пошлины за его выдачу - с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Законопроект с такой инициативой Госдума также рассмотрит во втором чтении 17 июля.