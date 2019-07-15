В России и мире

Переселенцам из постсоветских стран упрощают легализацию в России

Категории иностранных граждан, которые могут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке, в скором времени может быть расширен. При этом срок рассмотрения заявлений на выдачу РВП сократится с полугода до четырех месяцев, а вид на жительство станет бессрочным.

Такие поправки в миграционное законодательство предусмотрены законопроектом, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 июля.

В частности, предлагается дать право получить РВП вне квоты гражданам, которые:

родились на территории России;

являются гражданами Украины (или лицами без гражданства) и имеют статус беженца или временное убежище в России;

переселяются в Россию на постоянное жительство в рамках международного договора о регулировании процесса переселения и защите прав беженцев (заключено с Азербайджаном, Туркменистаном, Латвией, Грузией, Арменией и прочее).

Ранее к этой категории предлагалось также отнести выпускников российских вузов, которые имеют гражданство страны бывшего СССР. Однако в ходе подготовки документа ко второму чтению было предложено предоставлять иностранцам, с отличием окончившим российские вузы, сразу вид на жительство, то есть вообще не обременять их оформлением РВП. Такую поправку рекомендовал принять Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В текущей версии законопроекта право оформлять ВНЖ без предварительного получения РВП предлагается целому ряду категорий иностранцев. Среди них:

граждане, которые родились в РСФСР и в прошлом имели гражданство СССР;

дети, которые родились на территории России, чьи родители-иностранцы имеют вид на жительство;

граждане, чьи родители или дети имеют гражданство РФ и постоянно здесь проживают;

иностранцы, которые проработали в России не меньше полугода в качестве квалифицированных специалистов;

люди, которые проживают на территории России и у которых было прекращено гражданство РФ (кроме осуждённых по тяжким статьям УК РФ, прежде всего за терроризм).

В ходе второго чтения в документ также может быть внесена поправка, которая позволит квалифицированным специалистам получить бессрочный ВНЖ наравне с остальными иностранными гражданами.

К слову, в связи с тем, что вид на жительство станет бессрочным, правительство предлагает повысить размер государственной пошлины за его выдачу - с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Законопроект с такой инициативой Госдума также рассмотрит во втором чтении 17 июля.