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Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в нехватке миллиона рублей в месяц

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала в интервью футбольному комментатору Карену Адамяну о своих ежемесячных тратах. Об этом пишет «Лента.ру».

Певица призналась, что у нее около 15 сотрудников, которым она регулярно платит зарплату. Кроме того, она снимает жилье, выплачивает ипотеку и параллельно делает ремонт в собственной квартире. «Я даже боюсь назвать тебе сумму. Я думаю, что миллиона точно не хватит», - сказала исполнительница, отвечая на вопрос, сколько денег ей требуется в месяц.

Седокова также обсудила с ведущим шоу автомобили и рассказала, что «"Гелик" - это большая любовь». Она пояснила, что в настоящее время у нее есть только Maybach, и предположила, что зрители могут возненавидеть ее за такие слова.

Адамян также поинтересовался у артистки, какая вещь из ее гардероба является самой дорогой. Певица сказала, что у нее есть кроссовки Yeezy, которые стоят четыре тысячи долларов.