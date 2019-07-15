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Назван самый лучший детский стиральный порошок

В Роскачестве признали торговую марку «Ушастый нянь» лучшей среди детских стиральных порошков. В ходе исследования специалисты проверили 22 детских стиральных порошка из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом пишут «Известия».

Испытаниям подверглись порошки торговых марок Tide, «Умка», Babyline, Reflect, Free Time, BabySpeci, Poshone, meine Liebe, «Досенька», Tobbi kids, «Я родился», Garden, Molecola, «Ушастый нянь», Burti, Frosch, Мapa, «Чайка», «Аистенок», Amway home, Sodasan и «Весенняя нежность».

Все стиральные порошки соответствовали обязательным требованиям безопасности. Они не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации, не нарушают обмен веществ, а также не вызывают аллергии, говорится в результатах исследования, оказавшихся в распоряжении «Известий».

Концентрация фосфорнокислых соединений оказалась в пределах нормы во всех товарах. Согласно ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» она составила не более 17%.

Эксперты Роскачества протестировали, как детские моющие средства отстирывают моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глину.

Испытания проводились как в лабораторной машине, так и в бытовой. Отлично справились с удалением всех перечисленных пятен детские порошки «Аистенок», «Ушастый нянь», Free Time, Meine LIEBE и Tide.

Также специалисты оценили, изменится ли цвет ткани после стирки при 40 градусах. После 25 стирок при температуре стирки 40°C вещи посерели только в одном случае — при стирке порошком Molecola, и ни в одном не пожелтели.

Кроме того, вещи после стирок не садились, то есть не меняли размеры, и не теряли прочность ни по ширине, ни по длине.

Чтобы снизить риск перегорания, в Роскачестве рекомендут использовать стиральные порошки, которые откладывают на нагревательных приборах машинки малое количество солей. Таких среди исследованных детских порошков оказалось большинство. Это товары под торговыми марками «Аистенок», «Досенька», МАРА, «Весенняя нежность», «Ушастый нянь», «Чайка», «Я родился», BabySpeci, Burti, Frosch, Garden, Meine LIEBE, Poshone и Tobbi Kids.

Что касается недостатков, то одним из главных оказался недовес. Эксперты выявили четыре таких случая. В упаковке товара Garden не хватало 7% порошка, Tobbi Kids — 4,6%, Babyline — 4,5% и BabySpeci — 4,3%.

В прошлом году «Роскачество» разработало детальные рекомендации по выбору стирального порошка. В первую очередь, нельзя использовать порошки для ручной стирки в машине-автомате.