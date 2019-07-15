В России и мире

Новгородский суд арестовал начальника регионального УГИБДД по делу о коррупции

Новгородский районный суд по ходатайству СКР в среду арестовал начальника регионального управления ГИБДД полковника Владимира Лонского, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областной прокуратуры.

«Суд взял Лонского под стражу до 15 сентября», - сказал собеседник агентства.

Новгородский СКР возбудил в отношении Лонского два дела - по пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки путем вымогательства и получении взятки в крупном размере).

По версии следствия, глава управления ГИБДД получил от местных бизнесменов 300 тыс. рублей за сопровождение по области крупногабаритного груза патрульным автомобилем, а также асфальтовую крошку для гаража на сумму около 36 тыс. рублей.

По данным регионального УМВД, в настоящее время Лонский отстранен от должности, проводится служебная проверка.

Пост начальника УГИБДД Лонский занял в 2011 году, а в органах внутренних дел работает с 1993 года.