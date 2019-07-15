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Вопрос об отмене роуминга с Беларусью может быть решен в сентябре

Россия готова к отмене роуминга с Беларусью. Белорусская сторона окончательное решение намерена принять в ближайшее время, пишет «Российская газета».

Тема роуминга была затронута на встрече глав верхних палат парламентов России и Беларуси Валентины Матвиенко и Михаила Мясниковича с губернаторами и представителями региональных парламентов на VI форуме регионов двух стран, который проходит в Санкт-Петербурге.

Валентина Матвиенко напомнила, что в России недавно был отменен внутренний роуминг. Что же касается российско-белорусского, то тут позиции существенно сблизились. «Мы готовы, российская сторона, белорусская сторона боится выпадающих доходов», - сказала она.

«Как говорил посол Беларуси в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен», - добавила спикер и попросила белорусскую сторону ускориться.

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В свою очередь глава Совета Республики Национального собрания Беларуси заявил, что обсуждал тему отмены роуминга с белорусскими операторами накануне отъезда на форум. «В принципе, со стороны белорусских операторов тоже есть понимание. 2 августа они собираются в Полоцке, в Витебской области, для принятия окончательного решения», - заявил Михаил Мясникович.