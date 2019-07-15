В России и мире

Раскрыта причина отсутствия курортных романов у россиян

Треть россиян хотели бы завести курортный роман в отпуске, но не встретили подходящей кандидатуры. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», пишет «Лента.ру».

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи путешественников. 32 процента респондентов завили, что не против влюбиться во время отдыха, но до сих пор им этого не удавалось. 16 процентов сознались, что такое приключение случалось с ними один раз в жизни. Еще 15 процентов ответили, что это происходит с ними постоянно.

Однако 37 процентов россиян высказались против курортных романов и, более того, осуждают такое поведение.

В июле сервис бронирования жилья Tvil.ru перечислил лучшие российские курорты для романтических знакомств. Оказалось, что наиболее подходящим городом для курортного романа туристы считают Ялту. За этот вариант проголосовал 41 процент опрошенных. Вторую строчку разделили Сочи и Анапа (по 14 процентов голосов). Четвертую позицию в рейтинге занял Геленджик, на пятом оказалась Феодосия.