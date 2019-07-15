В России и мире

В России резко возросло потребление устриц

Потребление и производство устриц на специальных фермах резко выросло в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росрыболовство.

В прошлом году в Приморском крае было выращено 1,26 тыс. моллюсков. Это в 14 раз больше, чем в 2017 году. На южном берегу Крыма и на озере Донузлав производство превысило прошлый показатель в два раза и достигло 706 т. Еще 87 т было произведено в Севастополе. Показатель стал выше на 34%.

Также на аквакультурных фермах Краснодарского края производство увеличилось в 2,8 раза – до 55 т.

В первом полугодии 2019 года в Крыму вырастили 802 т устриц. Это больше, чем за весь 2018 год. При этом в Краснодарском крае производство незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 15 до 16 т.

За 2018 год рыбаки на Дальнем Востоке выловили 270,9 т моллюска. Это почти в 1,4 раза больше, чем в 2017, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

«Все выловленные в открытом море устрицы остались на внутреннем рынке — в 2018 году они из России не экспортировались», — подчеркнул Зверев.

Также увеличился импорт моллюсков. По данным за 2018 год, он составил 332,6 т, что на 18% больше предыдущего года. Крупнейшим поставщиком был Тунис, который ввез в Россию 125 т свежих и охлажденных устриц. Также моллюсков ввозили Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Причиной для развития аквакультурного производства названы ответные меры на антироссийские санкции: до 2014 года устрицы в России почти не разводились, а привозились прежде всего из стран ЕС, отметили в Росрыболовстве. Ситуация изменилась в 2014 году после введения продуктового эмбарго, которое закрыло доступ на российский рынок морепродуктам из Европы.

На данный момент в Приморье этим бизнесом занимается порядка 200 компаний.