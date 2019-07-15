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48-летняя Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в бикини

48-летняя модель Клаудия Шиффер отдыхает с семьей в Италии. Недавно в Сети появились снимки, на которых блондинка запечатлена в купальнике. Поклонники с восхищением отметили, что Клаудиа до сих пор может похвастаться спортивным телом, пишет СтарХит.

Клаудия Шиффер, ее муж и трое детей уже много лет живут в Лондоне. Однако летние каникулы семья проводит в солнечных краях. Так, нынешний купальный сезон супруги проводят в Италии. На днях они арендовали роскошную яхту и совершили путешествие вокруг острова Эльба. Папарацци удалось сделать несколько кадров, на которых модель наслаждается видами живописного курорта. На знаменитой блондинке купальник с леопардовым принтом, глаза скрыты за стильными очками. Впрочем, поклонники с энтузиазмом принялись обсуждали не гламурный образ звезды, а ее подтянутую фигуру, ведь в 48 лет Клаудия может похвастаться девичьей стройностью. «Порода видна невооруженным взглядом!», «Красотка», - комментируют снимки пользователи Сети.

К слову, раньше ее «фирменные» худоба и высокий рост были лишь поводом для расстройств. Шифер признавалась, что очень комплексовала из-за внешности, а о карьере модели даже не мечтала. «Всегда думала, что буду работать в каком-нибудь банке, на заднем плане», - отмечала звезда.

Поддерживать тело в тонусе ей помогает любовь к спорту. В расписании Клаудии есть занятия теннисом, йогой или пилатесом. Модель тщательно следит за рационом питания, стараясь не превышать установленное количество калорий в день. Она может позволить себе съесть что-то из запрещенных продуктов, правда, только один раз в неделю. «Я обрела гармонию с собой и своим телом уже довольно давно - с тех пор как поняла, что такое здоровое питание и насколько важны регулярные занятия спортом», - признавалась Клаудия.

Любовь к спорту разделяет и муж бывшей супермодели, режиссер и продюсер Мэттью Вон. Их союз длится уже больше 17 лет. К слову, переезд Клаудии в Лондон связан именно с замужеством. Супруг звезды является британским аристократом и носит титул графа. Почетное звание досталось и Клаудии - она признана графиней Оксфордской.