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Врачи оценили состояние Инны Чуриковой как тяжелое

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которую госпитализировали накануне прямо во время спектакля на сцене московского театра «Русская песня», находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Состояние артистки оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников справочной службы больницы.

«Чурикова Инна - в хирургической реанимации, состояние тяжелое», - сказал собеседник агентства.

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Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве и получила травму. Ей потребовалась госпитализация. По предварительным данным, Инна Чурикова сломала два ребра в результате падения.