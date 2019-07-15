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Турчак озвучил фамилии кандидатов от «Единой России» на выборах глав трех регионов

Партия «Единая Россия» определилась с кандидатурами для выдвижения на выборы глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

«Безусловно, мы определились с теми кандидатурами, которые будут предложены партией президенту. Там особая модель - они избираются через законодательное собрание. Поэтому Калиматов (врио главы Ингушетии), Аксенов (глава Крыма) и Коков (врио главы КБР) - все три кандидатуры нами поддержаны», - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии также напомнил, что выборы глав в этих трех регионах состоятся осенью. По процедуре, руководители этих республик избираются депутатами местных парламентов из кандидатур, предложенных президентом РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.