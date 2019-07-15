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Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны

Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны. 28 июня столбик термометра показал плюс 46 градусов по Цельсию, пишет метеорологическая служба Meteo France.

Кроме того, с начала следующей недели синоптики предсказывают температуру в районе 30—35 градусов по Цельсию в северной части страны и 35—39 градусов на юго-западе.

Как отмечает «Лента.Ру», предыдущий температурный рекорд был установлен в городе Карпантра на юго-востоке страны. Столбик термометра поднялся до плюс 44,3 градуса. Службы предупредили, что температура может продолжить рост. Власти департамента Воклюз объявили повышенный уровень опасности.