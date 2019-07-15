Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Программа Дней города Пскова
Некролог о Телеграме
Зачем сапогам полоска?
Нашествие Фотоконкурс
Дом от А до Я
Что же будет с городом и с ними?
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё В России и мире 15.07.2019 21:380 Первый концерт Юрия Шатунова после операции состоится в Пскове 20.07.2019 12:220 Во ВНИИ труда назвали невостребованные в России профессии 19.07.2019 22:250 Иран захватил британский танкер 19.07.2019 20:181 Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны 19.07.2019 19:451 Россия накормит китайцев пряниками 19.07.2019 18:247 Турчак озвучил фамилии кандидатов от «Единой России» на выборах глав трех регионов
 
 
 
Самое популярное 19.07.2019 08:290 48-летняя Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в бикини 19.07.2019 12:250 Врачи оценили состояние Инны Чуриковой как тяжелое 17.07.2019 11:305 Стала известна продолжительность фейерверка на День Пскова 17.07.2019 13:0119 Псковские бизнесмены направили коллективное обращение по поводу запрета торговли алкоголем после 21 часа 17.07.2019 14:433 Женщине за рулем «Лады» стало плохо на улице Инженерной в Пскове, и она выехала на встречку. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Во ВНИИ труда назвали невостребованные в России профессии

20.07.2019 12:22|ПсковКомментариев: 0

Во Всероссийском научном исследовательском институте труда (ВНИИ труда) назвали наименее востребованные в России профессии. Как пишет РИА «Новости», институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.

Источник: pixabay.com

Так, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий.

«Низкий спрос на педагогов средней школы - 1,0% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров - 1,4% (1,1% - в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», - сообщили во ВНИИ.

В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.

Не относятся к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое - на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

Не удовлетворен спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года. Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, «по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются», отметили во ВНИИ труда.

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

Мужчины выбирали такие виды деятельности, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона).

Кроме того, среди мужчин много охранников (2,2 миллиона) и специалистов в области науки и техники (2,1 миллиона).

Теги: #работа #трудоустройство #профессия #работодатели
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 385 человек
20.07.2019, 13:190 Псковские полицейские выявляли местонахождение лиц, состоящих на учете за употребление наркотиков 20.07.2019, 12:490 В День города известный псковский археолог Анатолий Александров станет поэтом 20.07.2019, 12:460 Власти Великих Лук пожелали псковичам успехов в созидательной работе 20.07.2019, 12:220 Во ВНИИ труда назвали невостребованные в России профессии
20.07.2019, 11:560 В Псковской епархии почтили память святых Царственных Страстотерпцев 20.07.2019, 11:430 Мирного неба и душевной теплоты - поздравила псковичей с Днем города первый вице-губернатор Вера Емельянова 20.07.2019, 11:190 Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили псковичей с 1116-летием города 20.07.2019, 10:520 Последние романтики и правдивые панки: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»
20.07.2019, 10:330 Утром на улице Парковой в Пскове сгорел дом. ВИДЕО 20.07.2019, 10:042 Псковичей вечером ждет праздничный фейерверк в честь Дня города 20.07.2019, 09:530 Фотовыставка «Пир во время чумы» откроется в Пскове 21 июня 20.07.2019, 09:491 «Прасковья Молочкова» начала поставки молочной продукции в гипермаркеты «Магнит» Ленинградской области
20.07.2019, 09:290 В День Пскова схема движения автобусов изменится из-за ограничения движения в центре 20.07.2019, 09:152 Сегодня псковичи празднуют 1116-летие города. РАСПИСАНИЕ 19.07.2019, 23:435 Нужен сдвиг с нулевой точки - вице-губернатор Псковской области Василий Осипов о посещении объектов «Псковэнерго». ФОТО 19.07.2019, 22:250 Иран захватил британский танкер
19.07.2019, 22:035 Сокращения бюджетных мест в вузах не планируется - Путин 19.07.2019, 21:500 Массовая проверка водителей прошла в Печорах 19.07.2019, 20:520 В российском футболе будут использовать систему видеопомощи арбитрам 19.07.2019, 20:181 Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
19.07.2019, 19:451 Россия накормит китайцев пряниками 19.07.2019, 19:081 Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове 19.07.2019, 19:010 Псковские коммунисты подвели итоги соцсоревнования 19.07.2019, 18:391 В Псковской области прошел этап конкурса «Лучший начальник отряда»
19.07.2019, 18:247 Турчак озвучил фамилии кандидатов от «Единой России» на выборах глав трех регионов 19.07.2019, 18:080 В Псковской области стартовали всероссийские соревнования по шахматам среди осужденных 19.07.2019, 17:590 В субботу в Псковской области прогнозируют до +25 градусов тепла 19.07.2019, 17:500 Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет
19.07.2019, 17:390 В Псковском районе завершаются строительные работы нескольких дошкольных учреждений образования 19.07.2019, 17:251 Пскович незаконно зарегистрировал китайца и узбека в своем доме в Ваулино 19.07.2019, 17:130 В субботу будет закрыт для движения транспорта центр Пскова 19.07.2019, 17:030 Телеведущая Оксана Федорова проведет Дрезденский оперный бал вместе с актером из «Игры престолов»
19.07.2019, 16:563 Назван простой способ успокоить нервы без лекарств 19.07.2019, 16:450 Проект «Без срока давности» презентовали на форуме «Без границ» 19.07.2019, 16:332 Путин требует от руководителей не допускать хамства и чванства в отношении простых граждан 19.07.2019, 16:213 Вице-губернатор Василий Осипов оценил цифровую трансформацию псковских электросетей
19.07.2019, 16:190 Красногородский район готовится отметить 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 19.07.2019, 15:530 Продолжается сбор пожертвований на строительство храма Святителя Луки при Псковской городской больнице 19.07.2019, 15:467 Атрибуты почетного гражданина города Пскова вручили Анатолию Мультаху 19.07.2019, 15:180 Михаил Ведерников выступил на совещании Совета безопасности
19.07.2019, 15:050 3-й сезон проекта Top Model NW стартует в Пскове 19.07.2019, 14:460 Умерла звезда сериала «Государственная граница» 19.07.2019, 14:412 Инвентаризация мусорных контейнеров в Псковской области должна завершиться к 1 сентября 19.07.2019, 14:370 Росреестр напоминает, как узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости
19.07.2019, 14:300 Фонд содействия инновациям приглашает предприятия Псковской области к участию в конкурсе «Старт» 19.07.2019, 14:282 Какие привилегии дает гражданство Кипра? 19.07.2019, 14:260 Центр обслуживания клиентов планирует открыть в Великих Луках регоператор по обращению с ТКО 19.07.2019, 14:210 Псковичей приглашают на интерактивную экскурсию «Война от первого лица»
19.07.2019, 14:132 С момента старта реформы ТКО прошло слишком мало времени, чтобы ставить вопрос о расторжении контракта с «Экопромом» - Сергей Пайст 19.07.2019, 13:580 В Пустошке стартовали 45-е международные соревнования «Русь» 19.07.2019, 13:501 Сергей Пайст: Сейчас у нас нет никаких разногласий с подрядчиками на территории Псковской области 19.07.2019, 13:420 «Велмаш» стал лидером спартакиады среди производств в Великих Луках
19.07.2019, 13:350 В Пскове стартовал чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности 19.07.2019, 13:271 В Пскове нет проблем с уборкой мусора с кладбищ - Сергей Пайст 19.07.2019, 13:170 Более 95 тысяч пособий выплачено жителям Псковской области в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» 19.07.2019, 13:060 В Псковской области сократилось количество убийств, изнасилований и грабежей
19.07.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 19.07.2019, 12:520 Уголовный срок грозит двум молодым людям за серию краж в печорской деревне 19.07.2019, 12:451 Выставку памяти Саввы Ямщикова открыли в «Михайловском» 19.07.2019, 12:440 Охват территории Псковской области услугами регоператора ТКО вырос в семь раз - Сергей Пайст
19.07.2019, 12:292 Пскович украл из магазина на Рижском проспекте коньяк и виски 19.07.2019, 12:250 Врачи оценили состояние Инны Чуриковой как тяжелое 19.07.2019, 12:148 Руководство «Титан-Полимера» встретилось с коллективом птицефабрики «Псковская» 19.07.2019, 12:061 Александр Голышев: Гдовскую, Порховскую и Великолукскую крепости также хочется взять под опеку
19.07.2019, 12:011 Дело Луначарского: От Ганзы к Дню города 19.07.2019, 11:510 Основание на подходах к мосту через ручей Синий на трассе Р-23 в Псковской области укрепят с помощью 116 свай 19.07.2019, 11:501 В начале августа рабочая группа Минкульта оценит, какие филиалы Псковского музея-заповедника достойны федерального уровня 19.07.2019, 11:390 Начались ремонтные работы на участке автодороги Великие Луки - Усвяты
19.07.2019, 11:374 Ни один сотрудник Псковского и Изборского музеев не обижен, заявил Александр Голышев 19.07.2019, 11:310 Tele2 откроет Онлайн-парк на праздновании Дня Пскова 19.07.2019, 11:300 Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы 19.07.2019, 11:270 Лето скидкам не помеха: июльские акции на «Стройбазе на Алмазной»
19.07.2019, 11:274 Александр Голышев считает музейную педагогику важным направлением в музейном деле в Псковской области 19.07.2019, 11:231 Крымский пляж оказался лучшим для нудистов 19.07.2019, 11:224 В Росгвардии учреждена ведомственная медаль «Генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский» 19.07.2019, 11:221 Александр Голышев: Музейный образовательный центр появится в Доме Постникова в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.