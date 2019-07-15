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Российский врач-гериатр рассказал о правдивости изображений, состаренных в приложении «FaceApp»

Заложенных в приложение «FaceApp» данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости, считает врач-гериатр Валерий Новоселов. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

По его словам, на внешний вид человека влияет множество факторов, наиболее важные из них - образ жизни, эмоциональное состояние и генетика. Врач подчеркнул, что не имеющий вредных привычек человек будет выглядеть в старости значительно лучше, чем его пьющий или курящий ровесник.

«Поэтому эта программа не то что сто процентов (дает совпадения, - ред.), я даже думаю, что где-то процента тридцать три, не больше», - сказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

Мобильное приложение «FaceApp», разработанное российской лабораторией «Wireless Lab», позволяет «состарить» или «омолодить» фото, а также изменить пол, «примерить» новую прическу, макияж и татуировки.