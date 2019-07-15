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Россияне назвали самые комфортные для отдыха европейские страны

Стало известно, какие европейские страны для отдыха предпочитают россияне. Так, как пишет РИА «Новости», со ссылкой на «Aviasales», Российским путешественникам комфортнее всего проводить отпуск в Испании, Италии, Швейцарии и России.

Источник: pixabay.com

Специалисты сервиса опросили в соцсетях 55 тысяч пользователей, выяснив, в каких странах Европы отдыхать им наиболее комфортно.

Четверть респондентов проголосовала за Россию. «Тут круглосуточные магазины, оперативная доставка еды и прочих товаров, дешевый и быстрый интернет», - описала бытовые удобства одна из путешественниц.

Другая туристка поделилась: «После пятидесяти увиденных стран на пяти континентах хочется вернуться только в Россию».

За Швейцарию, как самую комфортную страну Старого Света, проголосовали 18% опрошенных. В качестве аргументов они приводят высокий уровень сервиса, удобные поезда, большой выбор экскурсий, роскошные отели и изысканную кухню.

По 15% голосов получили Испания и Италия. В Испании россиянам нравится климат, приветливые и законопослушные местные жители, свежая и дешевая еда, современная инфраструктура, ухоженные города, теплое море, красивая природа.

Италия привлекает туристов морем, солнцем, улыбчивыми людьми, теплой энергетикой и, конечно же, историческими памятниками, произведениями искусства и архитектурными шедеврами.

У десяти процентов российских путешественников самый комфортный отпуск прошел в Финляндии, так как там они чувствовали себя в безопасности, дышали свежим воздухом даже в столице и видели самых счастливых местных жителей.

Семь процентов проголосовали за Великобританию. В этой стране туристам нравится соблюдение правил, законопослушность и дружелюбие местных жителей, а культурная жизнь там такая разнообразная, что, по словам пользователей, «можно с утра до позднего вечера перемещаться с одной выставки на другую».

По пять процентов голосов получили Нидерланды и Исландия. Нидерланды привлекают россиян внимательным отношением к экологии, вкусной едой, культурой и мягкой зимой. А в Исландии туристы приезжают посмотреть на вулканы, пожить размеренной жизнью и почувствовать себя в безопасности.