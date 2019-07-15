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Названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина

«Российская газета», проанализировав фотографии спальных мест осужденных за мордобой и хулиганство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии, пришла к выводу, что срок их отсидки скоро завершится. Так, судя по табличке на кровати Мамаева, он должен выйти на свободу 6 ноября нынешнего года. А его подельник Кокорин - 7 декабря 2019-го.



Фото: telegram-канал Ольги Скабеевой

Напомним, что в начале мая этого года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Павла Мамаева - к году и пяти месяцам. Поводом для их заключения стала безобразная выходка футболистов. В октябре прошлого года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий дважды устраивали драки в центре Москвы. Сначала компания избила на улице водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Затем молодые люди напали в кафе на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.

Об этой выходке футболистов, последовавшем за ней следственном процессе и суде подробно рассказывали СМИ. Этот интерес не прекратился даже после вынесения приговора. Буквально сутки назад руководству ФСИН пришлось комментировать информацию о том, что в исправительной колонии №4 Белгородской области, где отбывают наказание Мамаев и Кокорин, якобы избивают заключенных.

В ответ замглавы ведомства Валерий Максименко предложил провести видеопроверку инцидентов, для чего использовать находящуюся в архивах колонии съемку. Более того, по словам чиновника, для осужденных футболистов специально подобрали «образцовую колонию», где людей «никогда не били палкой».