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Ученые признали школьные каникулы вредными для здоровья

Американские ученые доказали, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику учеников и преподавателей. По словам специалистов, перед походом в школу в сентябре большинство из них испытывают сильнейший стресс, пишут «Известия».

Ученые выяснили, что данные переживания провоцируют снижение работоспособности и падение успеваемости учеников. Кроме того, многие дети начинают болеть «взрослыми» болезнями - у них повышается артериальное давление, а также происходят сбои в работе нервной системы.

В связи с этим медики порекомендовали снизить длительность каникул, а также по возможности обратиться к психологу или психотерапевту перед отправкой ребенка в школу.