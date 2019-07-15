В России и мире

После этих выходных «Аватар» лишится титула самого кассового фильма в истории

Фильм «Мстители: Финал», последняя часть франшизы Marvel о супергероях, уже собрал в мире почти $2,8 млрд, сообщил на конференции Comic-Con президент студии Кевин Фейдж. Как пишут «Ведомости», это позволит картине после этих выходных обойти по сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона, который больше 10 лет удерживал позицию самого кассового фильма в истории.

По итогам субботы фантастическая история Кэмерона обгоняла супергероев только на $0,5 млн, уточнил Фейдж.

«Мстители: Финал» – четвертая часть франшизы о супергероях, защищающих Землю и Вселенную от разрушения. Это часть вселенной Marvel. Выпускал франшизу на экраны Disney, который теперь владеет Marvel. Это самая кассовая франшиза Marvel и Disney, совокупно она уже собрала $7,7 млрд.

Большую часть денег «Финал» собрал за пределами США ($1,9 млрд), здесь самый крупный вклад у Китая ($629 млн).

«Аватар» Кэмерона в 2009 году стал сенсацией мирового кинематографа. Фильм был снят в 3D-технологии, и из-за огромной популярности картины многие кинотеатры впервые оборудовали залы для «трехмерного» просмотра.

Добавим, что в России лидерство «Аватара» остается незыблемым. «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом этого года, но заметно отстают от фильма Кэмерона: национальная касса этих картин 2,57 млрд и 3,6 млрд руб. соответственно. Также больше, чем у этих комиксов, сборы у российской спортивной драмы «Движение вверх» (3 млрд руб.).