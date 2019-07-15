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Петербуржец заработал более 1 млн долларов за неделю на приложении FaceApp

Петербуржец Ярослав Гончаров заработал более 1 млн долларов за неделю на своем приложении FaceApp, которое умеет «старить» лица людей, а за два года - в 11 раз больше. Деньги приносят платная подписка и реклама, сообщаетЦДИсо ссылкой на данные Forbes.

За десять дней с 9 по 19 июля приложение FaceApp заработало более 1 млн долларов, причем большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие 746 тысяч долларов. Они отдавали деньги за то, чтобы отключить рекламу, убрать водяной знак и получить доступ к дополнительным фильтрам, покупая расширенную версию. Она стоит 290 рублей в месяц и 1490 рублей в год.

Всего за время своего существования FaceApp, по данным сервиса, принес его создателю 11,6 млн долларов.

19 июля Гончаров также сообщил о том, что FaceApp стал приложением номер один среди всех бесплатных iPhone-приложений и игр в 154 странах мира из 155, в которых работает AppStore.