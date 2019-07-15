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Сериал «Воронины» закроют после 24-х сезонов и более полтысячи серий

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним. Как сообщает Лента.ру, об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.



Фото: телеканал СТС

«Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне», - написала звезда сериала. По ее словам, уже в августе павильон разберут, и в нем будут снимать новый проект.

Волкова отметила, что несколько сцен сериала будут сняты в Сочи. «Но это уже немного не то, не та локация, не та атмосфера нашей маленькой квартирки в Москве», - добавила она.

В 2017 году «Воронины» вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Достижение было зарегистрировано на съемках 455-го эпизода сериала.

«Воронины» - адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», транслировавшегося на канале CBS с 13 сентября 1996 по 16 мая 2005-го. Премьера отечественной версии состоялась в 2009 году.

Ситком повествует о приключениях обычной семьи. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Борис Клюев.