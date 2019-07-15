Министр экономразвития РФ рассказал о грозящем лопнуть пузыре потребкредитования

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в очередной раз заявил о грядущем в 2021 году взрыве потребкредитования. Как сообщает «Интрефакс», в эфире радио «Эхо Москвы» он подчеркнул, что ситуацию для рынка потребкредитования можно охарактеризовать как пузырь, но для экономики в целом и с точки зрения рисков для финансовой системы эта ситуация пузырем не является.
Фото: Минэкономразвития РФ
Министр отметил, что полностью безболезненно выйти из этой ситуации уже не получится и правительство прорабатывает механизмы помощи гражданам, которые попадут в сложную финансовую ситуацию.
«Это уже серьезная социальная проблема. В четвертом квартале 2019 года треть выдаваемых кредитов была выдана людям и домохозяйствам, у которых платеж по этим кредитам превышает 60% ежемесячного дохода. Понятно, что человек, попал в такую яму, сейчас думает - как только перекредитоваться и где занять», - добавил он.
«В чем здесь пузырь - когда рынок растет, в банках смотрят и думают, два-три года тема протянет, перекредитуются в других банках. Это игра в музыкальные стулья. Это означает, что ты бегаешь по кругу и сейчас та стадия, когда стулья новые подносят - приходят новые банки и приносят новые стулья», - описал он ситуацию с потребкредитованием.
По его словам, эта ситуация не несет системных проблем для банковской системы, но является проблемой для людей и несет риски вхождения экономики в рецессию в 2021 году.