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Министр экономразвития РФ рассказал о грозящем лопнуть пузыре потребкредитования

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в очередной раз заявил о грядущем в 2021 году взрыве потребкредитования. Как сообщает «Интрефакс», в эфире радио «Эхо Москвы» он подчеркнул, что ситуацию для рынка потребкредитования можно охарактеризовать как пузырь, но для экономики в целом и с точки зрения рисков для финансовой системы эта ситуация пузырем не является.



Фото: Минэкономразвития РФ

Министр отметил, что полностью безболезненно выйти из этой ситуации уже не получится и правительство прорабатывает механизмы помощи гражданам, которые попадут в сложную финансовую ситуацию.

«Наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками, чтобы понимать, что делать сейчас для того, чтобы в 2021 году с этой проблемой не столкнулись в полный рост. Набор предложений есть, будем их обсуждать в правительстве и с ЦБ», - сказал Максим Орешкин.

«Это уже серьезная социальная проблема. В четвертом квартале 2019 года треть выдаваемых кредитов была выдана людям и домохозяйствам, у которых платеж по этим кредитам превышает 60% ежемесячного дохода. Понятно, что человек, попал в такую яму, сейчас думает - как только перекредитоваться и где занять», - добавил он.

Два последних года подряд прирост задолженности по потребкредитам составляет порядка 25% в год - в прошлом году она выросла на 1,8 трлн рублей.

«В чем здесь пузырь - когда рынок растет, в банках смотрят и думают, два-три года тема протянет, перекредитуются в других банках. Это игра в музыкальные стулья. Это означает, что ты бегаешь по кругу и сейчас та стадия, когда стулья новые подносят - приходят новые банки и приносят новые стулья», - описал он ситуацию с потребкредитованием.

«С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств - это пузырь, с точки зрения экономики в целом и риска для финансовой системы - это не пузырь. Чтобы он не лопнул и не забрызгал всех вокруг, его и надо потихоньку сдувать, и, надеюсь, что решения, которые ЦБ принимает, приведут именно к таким результатам», - высказался министр.

По его словам, эта ситуация не несет системных проблем для банковской системы, но является проблемой для людей и несет риски вхождения экономики в рецессию в 2021 году.