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Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках. ВИДЕО

Американская рок-группа Metallica на концерте в Лужниках в Москве в рамках WorldWired Tour подготовила сюрприз для своих российских поклонников и исполнила «Группу крови» Виктора Цоя на языке оригинала, пишет РИА Новости.

Видео, где музыканты исполняют легендарную композицию, выложили в соцсети присутствовавшие на концерте поклонники.

Отметим, что исполнение кавер-версий композиций самым влиятельных групп стран, в которых Metallica дает концерты - давняя традиция группы. Например, в прошлом годы во время выступления в Стокгольме американцы сыграли песни группы ABBA Dancing Queen.

История «Металлики» ведет свое начало с 1981 года. Из первого состава в коллективе остались вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих.

Десять лет назад группа вошла в американский Зал славы рок-н-ролла, а в 2013 году она вписала своё имя в Книгу рекордов Гиннеса, первыми и единственными сыграв на всех семи континентах планеты.

Песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом, который «Кино» представила в 1988 году. Впервые она была исполнена 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.