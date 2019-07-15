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В России и мире

Минпромторг предлагает смягчить ограничения на продажу пива

22.07.2019 10:33|ПсковКомментариев: 0

Минпромторг предлагает смягчить ограничения на продажу пива - эта инициатива предусмотрена стратегией развития торговли на 2019-2025 годы, которую подготовило министерство.

«Министерство считает важным регулировать оборот пива (как и натуральных вин) не так жестко, как оборот крепкого алкоголя. То есть требуется раздельное регулирование. Это позволит сместить потребление от более вредного крепкого алкоголя к значительно менее вредным слабоалкогольным натуральным напиткам», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпромторга.

Проект стратегии развития торговли предлагает рассмотреть и обсудить этот вопрос, но конкретные решения - это вопрос не стратегии, а законодательства. «К слову, в отношении натуральных вин наше законодательство уже начало двигаться в сторону ослабления регулирования оборота - например, одна из последних инициатив - внесенный Минпромторгом законопроект, разрешающий продавать вино на специализированных винных ярмарках и выставках. Мы считаем, что в отношении пива следует поступать подобным образом», - добавили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли сообщил, что Минпромторг предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году после внесения поправок в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя. С 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

Цель стратегии развития торговли, разработанной Минпромторгом и рассчитанной до 2025 года, - создать комфортную потребительскую среду. «Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия», - цитирует слова главы Минпромторга Дениса Мантурова пресс-служба министерства.

По его словам, в новом документе уделено внимание развитию всех актуальных для российского потребителя форматов: сетей, малых форматов, стрит-ритейла, вендинговой, нестационарной и мобильной торговли, вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Впервые в стратегии представлена концепция оптовых продовольственных рынков. «При этом ключевыми показателями эффективности торговой политики станут количество торговых объектов, обеспеченность розничной торговой сетью по площадям, плотность торговой сети и количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю», - отметил Мантуров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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