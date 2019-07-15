Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем сапогам полоска?
Программа Дней города Пскова
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Нашествие Фотоконкурс
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что же будет с городом и с ними?
100 тысяч рублей за второго ребенка
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё В России и мире 15.07.2019 21:380 Первый концерт Юрия Шатунова после операции состоится в Пскове 22.07.2019 13:410 Мошенники нацелились на пользователей FaceApp 22.07.2019 10:330 Минпромторг предлагает смягчить ограничения на продажу пива 22.07.2019 09:520 В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов 22.07.2019 09:390 Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках. ВИДЕО 21.07.2019 22:200 Переживший ампутацию ноги мужчина с удивлением обнаружил свое фото на пачке сигарет
 
 
 
Самое популярное 19.07.2019 08:290 48-летняя Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в бикини 19.07.2019 12:251 Врачи оценили состояние Инны Чуриковой как тяжелое 21.07.2019 14:196 В День города в Пскове сбили шестилетнюю девочку на улице Труда 21.07.2019 21:112 В ДТП под Псковом погиб велосипедист 19.07.2019 14:460 Умерла звезда сериала «Государственная граница»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Мошенники нацелились на пользователей FaceApp

22.07.2019 13:41|ПсковКомментариев: 0

Эксперты по информационной безопасности предупредили о мошеннической схеме, направленной на пользователей «состаривающего» приложения FaceApp, которое обрело вирусную популярность на прошлой неделе. Юзеров заманивают фейковыми клонами программы, которые несут в себе потенциальную угрозу.

Пользователи фоторедактора FaceApp, позволяющего «состаривать» селфи, стали мишенью для мошенников, говорится в пресс-релизе антивирусной компании ESET, поступившей в «Газету.Ru». Это приложение приобрело вирусную популярность и до сих пор занимает места в топах App Store и Play Market, чем и решили воспользоваться злоумышленники.

Сообщается, что мошенники начали создавать поддельные сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию приложения FaceApp Pro, предлагающую расширенный функционал базовой версии. При этом при попытке установки приложения появляется большое количество всплывающих окон, после кликов по которым невнимательные пользователи подписываются на платные приложения, рекламу и уведомления, которые также являются частью мошеннической схемы.

По словам ИБ-экспертов, с помощью такого способа киберпреступники, как правило, обманом подписывают жертв на рекламу, но переход из YouTube по вредоносной ссылке может привести и к загрузке на устройство пользователя вирусной программы.

«В прошлый четверг мы обнаружили более 200 тыс. результатов, которые вели на сайты с фальшивым приложением FaceApp Pro. Только одно из найденных нами видео на YouTube имело более 150 тыс. просмотров. В то же время по вредоносным ссылкам кликнули более 90 тысяч раз. Ни одна компания не может похвастаться таким высоким показателем CTR [кликабельности — прим. ред.], какой удалось достичь киберпреступникам», — подтвердил «Газете.Ru» рассказывает эксперт ESET Лукас Стефанко.

Чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников рекомендуется скачивать приложения только из проверенных источников, например, официальных магазинов приложений, а также обращать внимание на рейтинг программы, а также комментарии пользователей.

На прошлой неделе портал Mashable опубликовал предупреждение об активизации клонов и альтернатив FaceApp. Так, три из десяти самых популярных приложений в AppStore являлись программами для трансформации лиц.

Тем не менее, эксперты не рекомендуют скачивать эти приложения, так как их политика приватности вызывает сомнения.

Приложение FaceApp создано российской компанией Wireless Lab, базирующейся в Санкт-Петербурге. Главным его разработчиком является Ярослав Гончаров, занимающий должность генерального директора Wireless Lab. Так как FaceApp буквально за одну ночь стал популярным не только в России, но и по всему миру, американские власти забили тревогу — якобы за фоторедактором могут стоять печальные известные «русские хакеры», собирающие информацию о гражданах США под прикрытием развлекательного контента.

Так, сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумеротправил официальный запрос в ФБР и Федеральную торговую комиссию США с просьбой провести расследование в отношении FaceApp.

«В век технологии распознавания лиц, которая используется и в целях безопасности, и в целях слежки, крайне важно, чтобы пользователи знали, как защитить свою персональную и биометрическую информацию, в том числе и от враждебных иностранных агентов», — заявил американский сенатор.

Впрочем, сама Wireless Lab утверждает, что никакой опасности в использовании FaceApp нет.

«Несмотря на то, что основная команда разработчиков находится в России, пользовательские данные не хранятся на территории РФ», — заявили в компании, добавив, что не продают или не делятся собранной информацией о своих юзерах.

Кроме того, в Wireless Lab пояснили, что большая часть загруженных пользователями фотографий удаляется с серверов в течение 48 часов. При этом пользователь может направить запрос на удаление всей своей информации досрочно — для этого необходимо связаться с техподдержкой.

FaceApp появился на свет около двух лет назад и быстро стал вирусным — это приложение с помощью искусственного интеллекта преобразовывает селфи пользователя. Оно позволяет «добавить» себе улыбку, представить себя мужчиной/женщиной или просто наложить фильтр бьютификации, исправляющий недостатки кожи и макияжа. После того, как в 2019 году в функционале приложения появился «состаривающий» фильтр, FaceApp пережил вторую волну популярности.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 446 человек
22.07.2019, 14:050 На Гдовской трассе ведется фрезерование дорожного покрытия 22.07.2019, 13:511 Сити-менеджер Пскова рассказал об особенностях подготовленного дизайн-кода города 22.07.2019, 13:450 Николай Хондзинский и его первый симфонический сезон в Пскове 22.07.2019, 13:410 Мошенники нацелились на пользователей FaceApp
22.07.2019, 13:321 Шесть украинцев незаконно зарегистрировала в доме жительница Стругокрасненского района 22.07.2019, 13:290 Псковичка завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на соревнованиях в Буросе 22.07.2019, 13:246 Михаил Ведерников: Внедрение дизайн-кода Пскова должно пройти безболезненно 22.07.2019, 13:200 В Пушкинских Горах состоится Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»
22.07.2019, 13:092 Почти 3 тысячи туристов побывали на Ганзейских днях в Пскове 22.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 22.07.2019, 12:500 В Великих Луках пройдут праздничные мероприятия в День Военно-Морского Флота 22.07.2019, 12:380 В игре «Молодо-зелено» победила псковская команда «Эффект Кулешова»
22.07.2019, 12:290 Глава Новоржевского района Михаил Пашков уходит в отставку 22.07.2019, 12:200 Кафе «Вкус и Цвет» приглашает на летнюю коктейльную вечеринку 22.07.2019, 12:010 В Великих Луках найдена пропавшая девочка 22.07.2019, 11:440 Пенсионерка госпитализирована после ДТП в Невельском районе
22.07.2019, 11:420 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного 22.07.2019, 11:261 Ножки от бильярдного стола украли в Великих Луках 22.07.2019, 11:202 В Госдуму внесен законопроект об общефедеральной Минуте молчания 22 июня 22.07.2019, 11:150 Названы самые угоняемые в России автомобили
22.07.2019, 11:080 До 1 года тюрьмы может получить великолучанин, порезавший своего знакомого 22.07.2019, 11:070 15-летняя девушка за рулем «ВАЗа» съехала в кювет в Печорском районе 22.07.2019, 10:540 В Великих Луках формируют волонтерский отряд для поиска пропавшей девочки 22.07.2019, 10:510 Россияне смогут вернуть часть страховки при погашении кредита
22.07.2019, 10:500 «Постскриптум»: зачем объединились псковские музеи и чем недовольны предприниматели и медики 22.07.2019, 10:450 В Себежском районе мужчина пострадал при столкновении фуры и легкового автомобиля 22.07.2019, 10:360 Росреестр информирует, как правильно подать запрос 22.07.2019, 10:330 Минпромторг предлагает смягчить ограничения на продажу пива
22.07.2019, 10:230 В Великих Луках женщина напала с ножом на своего сожителя 22.07.2019, 10:150 В Куньинском районе женщина осуждена за кражу 5 тыс. рублей с банковской карты знакомого 22.07.2019, 10:090 «Фольксваген» горел в Печорах 22.07.2019, 10:030 Псковичей приглашают принять участие в ежегодной премии «МИРа»
22.07.2019, 10:020 27-летняя девушка пострадала в ДТП на Кузбасской дивизии 22.07.2019, 09:540 Представители 20 регионов России и Беларуси приедут на фестиваль «Словенское поле-2019» 22.07.2019, 09:520 В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов 22.07.2019, 09:490 Торговые павильоны горели в Пскове на Коммунальной
22.07.2019, 09:400 На 80 часов обязательных работ осужден житель Куньи за сбыт небезопасной спиртосодержащей продукции 22.07.2019, 09:390 Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках. ВИДЕО 22.07.2019, 09:310 С начала 2019 года более 4,5 тысяч псковских пенсионеров выбрали доставочную организацию через интернет 22.07.2019, 09:112 Главный бухгалтер украла со счетов двух псковских фирм более 2 млн рублей
22.07.2019, 09:050 11-й спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше» состоялся в День города в Пскове 22.07.2019, 08:520 Девочка пропала в Великих Луках 22.07.2019, 08:520 Жаркая стройка: скидки июля на «Стройбазе на Алмазной» 22.07.2019, 08:510 МВД России сообщает о задержании группы телефонных мошенников, специализировавшихся на обмане пожилых людей
22.07.2019, 08:360 На 2 тысячи рублей выросла зарплата инженера по эксплуатации зданий в Пскове 22.07.2019, 08:240 Эксперты рассказали о перспективах развития 5G в Европе и РФ 22.07.2019, 08:131 Сотрудники локомотивного депо станции Дно выдвинуты «Яблоком» на выборы депутатов районного Собрания 22.07.2019, 08:040 Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
21.07.2019, 22:440 В Пскове продолжается празднование Дней города 21.07.2019, 22:200 Переживший ампутацию ноги мужчина с удивлением обнаружил свое фото на пачке сигарет 21.07.2019, 21:541 Сериал «Воронины» закроют после 24-х сезонов и более полтысячи серий 21.07.2019, 21:323 Министр экономразвития РФ рассказал о грозящем лопнуть пузыре потребкредитования
21.07.2019, 21:112 В ДТП под Псковом погиб велосипедист 21.07.2019, 20:520 Псковский Роспотребнадзор выявил нарушения на 51 объекте производства и реализации мясной продукции 21.07.2019, 20:280 Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Пскове на неделю 21.07.2019, 20:040 Введение единой валюты в России и Беларуси Михаил Орешкин отнес к дальней перспективе
21.07.2019, 19:420 После этих выходных «Аватар» лишится титула самого кассового фильма в истории 21.07.2019, 19:192 В Псковском бизнес-инкубаторе можно получить бесплатную консультацию по социальному предпринимательству 21.07.2019, 18:480 Петербуржец заработал более 1 млн долларов за неделю на приложении FaceApp 21.07.2019, 18:253 Великолукский завод стал номинантом общероссийской премии в области импортозамещения
21.07.2019, 18:030 Новая неделя в Псковской области начнется с жары и кратковременных дождей 21.07.2019, 17:420 ВТБ запускает новую программу структурных облигаций 21.07.2019, 17:170 Российского топ-чиновника уволили за драку в кафе 21.07.2019, 16:510 Несовершеннолетняя псковичка попалась на краже велосипеда на улице Кошевого
21.07.2019, 16:320 Псковичам через соцсети пытаются продать фальшивые купюры 21.07.2019, 16:134 Псковская полиция приглашает на работу 21.07.2019, 15:472 Роспотребнадзор просит запретить купание на городских пляжах Пскова и Великих Лук 21.07.2019, 15:250 Полицейские продолжают поиск свидетелей ДТП в Псковском районе
21.07.2019, 15:061 С могилы Плюшкиных в Пскове исчезла кованая ограда 21.07.2019, 14:421 За удар по лицу экс-супруги пскович на 8 месяцев лишится свободы 21.07.2019, 14:196 В День города в Пскове сбили шестилетнюю девочку на улице Труда 21.07.2019, 13:572 Ученые признали школьные каникулы вредными для здоровья
21.07.2019, 13:310 На следующей неделе «Учености плоды» будут пожинать в Бугрово 21.07.2019, 13:080 Названы наименее загруженные дни для обращения в псковские подразделения ГИБДД 21.07.2019, 12:443 Псковичей приглашают на мастер-классы по изготовлению Т-34 и ношению Георгиевской ленточки 21.07.2019, 12:230 В Пскове завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.