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В России и мире

У звезды «Бригады» украли мотоцикл

22.07.2019 15:09|ПсковКомментариев: 0

У российского актера Алексея Кравченко, известного по роли следователя из сериала «Бригада», угнали мотоцикл BMW, когда он попытался его продать. Один из потенциальных клиентов захотел ознакомиться с товаром, после чего приехал на встречу. Об этом пишут «Известия».

«Приехал бородатый мужчина. Он хотел приобрести мотоцикл, но перед этим хотел на нем прокатиться, устроить «тест-драйв». Якобы чтобы понимать, что он собирается купить», - рассказал источник сайта kp.ru в понедельник, 22 июля.

По словам собеседника издания, актер дал ключи от своего байка и «покупатель» скрылся в неизвестном направлении.

Кравченко долго ждал, пока мужчина вернется, а после того как понял, что его обманули, написал заявление в полицию. Сейчас оперативники разыскивают угонщика. По имеющимся данным, это мужчина плотного телосложения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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