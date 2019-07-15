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Умер один из главных героев фильма «Спортлото-82»

21 июля скончался актер Денис Кмит, которому было 59 лет. За три месяца до этого из жизни ушла мать артиста, заботившаяся о нем. О трагедии сообщил племянник звезды фильма «Спортлото-82», пишет «СтарХит».

Легендарная комедия «Спортлото-82» Леонида Гайдая сделала 22-летнего Дениса Кмита настоящей звездой, но из-за роковой случайности он так и не смог продолжить карьеру в кино. Спустя всего несколько месяцев после премьеры картины Кмит получил травму позвоночника во время службы в армии, и всю оставшуюся жизнь был прикован к кровати. 21 июля племянник артиста сообщил о его кончине.

«Ушел из жизни мой дорогой, любимый дядя, замечательный, мужественный человек и актер Денис Кмит. Ушел вслед за мамой», - написал родственник звезды советского кино.

Именно мама на протяжении многих лет ухаживала за обездвиженным Денисом. Она не позволяла ему сдаваться, вдохновляла и поддерживала во всем. Смерить Галины Кмит стала ударом для сына. Актер так и не смог пережить потерю.

Киновед Вячеслав Шмыров подтвердил смерть артиста и признался, что ему страшно даже думать о произошедшей трагедии. Пока неизвестно, где и когда состоится церемония прощания с Денисом Кмитом. Однако поклонники уже предположили, что актера похоронят рядом с матерью.

За всю карьеру Денис сыграл лишь четыре роли в кино

В последние годы жизни Денис занимался изобразительным искусством. Он много рисовал, а также писал сценарии и стихи. В 90-е Кмит дважды появился на экране в малоизвестных фильмах, но после этого окончательно оставил карьеру в кино. «Если бы со мной не случилось этой трагедии, я бы мог сказать, что меня тоже открыл Гайдай. Популярность настигла, но произошла драма. После травмы была детская и глупая надежда, что встану, пойду. Когда же понял, что этого не случится, началась истерика, хотя я человек в общем-то неэмоциональный. Жить не хотелось, но я за волосы вытащил себя из этого состояния», - рассказывал Кмит в документальном фильме «Неизвестная версия. «Спортлото-82».

Актер редко давал интервью, но все же признавался, что надеется когда-нибудь встать с инвалидного кресла. Последние месяцы жизни Денис провел в московской квартире, где они жили с матерью.