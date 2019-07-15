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Число жалоб россиян на незаконную обработку персональных данных выросло на 44%

Россияне стали чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных, число обращений в первом полугодии 2019 года выросло на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС.

«За первое полугодие 2019 года в адрес Роскомнадзора и его территориальных органов поступило более 25 тыс. обращений граждан и юридических лиц на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных, - отмечено в сообщении. - Увеличение количества обращений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 44%».

При этом наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев сайтов и коллекторских агентств.

Обращения, в частности, касались разъяснения порядка применения законодательства в области персональных данных. В частности, задавались вопросы о правомерности обработки персональных данных жильцов многоквартирных домов фондами капитального ремонта, а также об условиях размещения персональных данных на интернет-сайтах.

Кроме того, граждане просили разъяснить порядок и условия обработки биометрических персональных данных, порядок и условия установки видеокамер, а также хранение полученных таким способом видеозаписей.

По результатам рассмотрения жалоб доводы заявителей подтвердились в 7,6% случаев, информировали в ведомстве.