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В России и мире

Президент РФ ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

22.07.2019 22:12|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации. Как пишет РБК, об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания, посвященного вопросу стимулирования нефтяной отрасли, сообщается на сайте Кремля.

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Мораторий введен до 31 декабря. Глава государства также поручил завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях до 1 декабря. Правительство должно разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке месторождений.

Кроме того, глава государства поручил представить финансово-экономическое обоснование предложений по господдержке разработки Приобского нефтяного месторождения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать обоснования по господдержке Приобского месторождения, которые должно представить правительство, и перспективу работы месторождения без ожидаемых льгот. Отвечая на вопрос РБК о моратории на господдержку нефтедобычи до завершения инвентаризации действующих льгот, он отметил: «Президенту виднее. Мы никуда не торопимся. Можем подождать до декабря, если государство тоже сможет подождать. Инвентаризация льгот - дело нужное. Она покажет, какие льготы не работают, а какие приносят эффект бюджету».

Представитель «Нефтегазхолдинга» от комментариев отказался. Представители ЛУКОЙЛа были недоступны для комментариев. Источник РБК в крупной нефтяной компании сказал, что решение объявить мораторий для поддержки нефтедобычи ставит под угрозу реализацию указа президента по обеспечению 80 млн т грузов по Севморпути к 2024 году. «Только совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» «Восток ойл» по разработке месторождений Ванкорского кластера и Пайяхинского проекта мог бы принести 50–100 млн т грузов в этом направлении. Если льгот не будет, эти объемы грузов выпадают, добыча нефти там тоже под вопросом. А с льготами была бы синергия для многих отраслей экономики — не только нефтяной, но и судостроения и металлургии», - сказал собеседник РБК. По его словам, заморозка решения о господдержке ставит под угрозу планы геологоразведки в арктических широтах: «Только для нужд Пайяхи должно быть заказано не менее 100 новых буровых станков, это затраты. Закупки уже начались. Как компании могут окупать свои инвестиции, если государство не может определиться с тем, будет ли оно поддерживать проект?» - отмечает он.

Фискальная система в сегменте нефтедобычи сейчас напоминает «лоскутное одеяло», где около 50% запасов попадает под те или иные категории льгот, сказала РБК Дарья Козлова, директор практики госрегулирования «Vygon Consulting». При этом, по оценкам той же ВР, только половина из 30 млрд т, числящихся на балансе, попадает в категорию доказанных, то есть рентабельных. Даже при наличии налоговых стимулов в России сохранится самый высокий уровень налоговой нагрузки сегмента в мире, отмечает она. В среднем по стране доля изъятия государства в денежном потоке до налогов порядка 85%, для ХМАО это более 90%.

Все это с учетом ухудшающейся структуры ресурсной базы (рост доли трудноизвлекаемых запасов, увеличение обводненности, малое количество новых крупных открытий) требует системного пересмотра фискального режима в отрасли и введения стимулов для инвестиций, если мы не хотим получить падение добычи уже в ближайшие 3 - 5 лет. Сентябрьское поручение премьер-министра по «стимулированию добычи» как раз предполагает сначала проведение инвентаризации экономики разработки месторождений, затем оценку дифференциации налоговых условий для разных категорий активов. На ее основе будут сделаны предложения по оптимальному фискальному режиму в сегменте нефтедобычи, в том числе с учетом новых стимулов для бурения, перехода на НДД и т.д.

«Разработка требований к экономическому обоснованию и определение единых критериев - давно востребованное решение. Оно позволит осуществить системный подход к предоставлению мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений, поставит нефтяные компании в равные условия, что сделает инвестиционную среду нефтегазового комплекса более прозрачной и предсказуемой», - сказал РБК гендиректор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. «Срок разработки единых критериев до конца года, в течение пяти месяцев, не столь большой срок, чтобы оказать пагубное влияние на проекты, просьбы о предоставлении льгот для которых направлены в правительство в последнее время», - добавил он.

В декабре глава «Роснефти» Игорь Сечин направил Путину письмо, в котором попросил льготы для северной части Приобского месторождения в виде вычетов налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По оценкам Минфина, льготы для этого месторождения могут составить в общей сложности до 460 млрд руб. за десять лет, учитывая уже существующие льготы.

Теги: #Путин #президент #топливо
Источник: Псковская Лента Новостей
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