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Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС

В ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе в Хабаровском крае произошел пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня.

Как сообщает «Интерфакс», всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, еще трое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации районной больницы в поселке Солнечный.

«Итого пострадали 9 человек, в том числе четверо детей. Пятерым взрослым оказана помощь амбулаторно, госпитализированы 4 ребенка, из которых трое с ожогами, один в шоковом состоянии», - сказали в пресс-службе.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал побывал на месте пожара в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» и встретился с родителями пострадавших детей.

«Один ребенок погибший. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в Комсомольскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние между средней тяжестью и удовлетворительным. Оказывается вся необходимая помощь», - сказал губернатор журналистам во вторник.

По его словам, для родителей детей в больнице выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи.

Фургал также подчеркнул, что в больнице есть необходимая аппаратура для проведения обследования и лечения.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).