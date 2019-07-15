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Увеличилось число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю / ТАСС

Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

«Только что умерла еще одна девочка», - сказала собеседница издания. По информации Telegram-канала Baza, погибшая - 11-летняя Лиза. У девочки было диагностировано 90 процентов ожогов тела.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибла десятилетняя девочка.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.

Сообщалось, что в инциденте пострадали 12 человек, трое детей впали в кому. Среди них оказался десятилетний мальчик, который помогал вытаскивать людей из палаток.

Пожар, предположительно, могу произойти из-за неисправности одного из обогревателей, которым отапливается лагерь. По данным источников, на нем сушили одежду.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).