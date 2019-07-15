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Число жертв пожара в хабаровском лагере выросло до четырех

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю / ТАСС

Число жертв пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае выросло до четырех человек. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Четверо погибших, мальчик умер», - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ранее во вторник стало известно, что две девочки, госпитализированные в реанимацию с серьезными ожогами, скончались. До этого сообщалось о погибшей 10-летней девочке.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.