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Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

Фото: Simon Dawson / Reuters

Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом сообщает Reuters

По информации агентства, за него отдали свои голоса 92153 члена Консервативной партии.

Таким образом Джонсон обошел главу МИД Джереми Ханта - тот получил лишь 46656 голосов - и стал преемником Терезы Мэй. Она официально объявила об отставке 7 июня из-за кризиса в парламенте по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

Выборы нового премьер-министра Великобритании проходили в несколько этапов. Изначально на пост претендовали 10 человек, их число сократилось после нескольких голосований депутатов-консерваторов. Из двух кандидатур главу правительства выбирали уже более 160 тысяч членов Консервативной партии по всей стране.

Джонсон ранее занимал должность главы МИД Великобритании. С нее он ушел в июле 2018-го из-за разногласий по вопросу Brexit. Политик является одним из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась Мэй. До министра иностранных дел он был мэром Лондона (2008-2016 годы).

Джонсон - один из самых известных членов партии консерваторов. Он, в частности, прославился своими эксцентричными высказываниями и поведением. Например, в 2014 году он выступил с резкой критикой в адрес вице-премьера Ника Клегга, обозвав его «колеблющимся желе из нерешительности и непостоянства».