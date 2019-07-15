В России и мире

«Король лев» заработал в России и СНГ миллиард

Кассовые сборы фильма студии Walt Disney "Король лев" за премьерный уик-энд в России и странах СНГ составили 1070 миллионов рублей (около 17 миллионов долларов США по текущему курсу). Об этом сообщает портал «Новости кино» со ссылкой на официальный пресс-релиз. Общее количество зрителей составило более четырех миллионов человек.

На территории России за этот же период лента заработала 961 миллион рублей (около 15,3 миллиона долларов США), количество зрителей составило более 3,5 миллиона человек.

Сборы фильма за первый день проката составили в России и СНГ 263 миллиона рублей (около 4,2 милиона долларов США, более одного миллиона зрителей), и в России - 236 миллионов рублей (около 3,8 млн. долларов США, более 900 тысяч зрителей).

Отмечается, что это был лучший старт для фильмов, выходивших в отечественный прокат в июле, и лучший результат стартового дня для фильмов Disney.

Напомним, что в мировом прокате к исходу первого уик-энда «Король лев» собрал более 500 миллионов долларов. Фильм основан на классическом мультфильме студии Walt Disney, который был выпущен в 1994 году и рассказывает историю юного льва Симбы и его друзей.