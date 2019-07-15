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Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок

Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок. Подчеркивается, что это делается под гарантии «Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений» Белоруссии, сообщает РИА «Новости».\

Решение принято после визита российских специалистов на белорусские производства. Эксперты оценили работу 51 предприятия, получили информацию по площади яблочных садов, сортовому составу и урожайности.

Кроме того, белорусские коллеги предоставили Россельхознадзору данные о планах по производству в 2019 году, наличии у компаний складов и сроках хранения.

При этом в пресс-релизе отмечено, что Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, «которые позволят выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами - членами ЕАЭС».

Ведомство запретило ввозить в Россию белорусские яблоки в апреле. Мера была связана с поступлением продукции «с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами».