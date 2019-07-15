В России и мире

Названы самые популярные у россиян иностранные сериалы

Наиболее популярным иностранный сериалом у россиян стала «Игра престолов» - американское шоу в жанре фэнтези, которое выпускал телеканал HBO. Об этом заявили 27 процентов респондентов в ходе опроса «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».

Вторым по популярности зарубежным сериалом стал британский «Шерлок». Его назвала четверть опрошенных. 24 процента рассказали о «Докторе Хаусе», по 22 процента - о «Чернобыле» и «Остаться в живых».

Согласно данным опроса, женщины чаще мужчин выбирали сериал «Доктор Хаус» - 28 против 20 процентов соответственно. В свою очередь мужчины чаще женщин называли «Игру престолов» - 30 против 24 процентов.

62 процента россиян посмотрели как минимум один из современных иностранных сериалов. Еще чуть больше трети (35 процентов) не смотрит зарубежные шоу. Среди тех, кто ежедневно пользуется интернетом, таких респондентов 23 процента, кто не пользуется, - 62 процента.