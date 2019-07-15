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Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет, сообщила администрация президента в Фейсбуке.

Ранее тунисские СМИ сообщили, что Беджи Каид Эс-Себси в третий раз за последние несколько недель госпитализирован. 92-летний глава государства был доставлен в военный госпиталь в ночь на четверг из-за проблем со здоровьем.

По сообщениям местных СМИ, Беджи Каида Эс-Себси дважды госпитализировали за последний месяц. В июне также появлялись сообщения о том, что президент скончался. Однако позже в канцелярии президента это информацию опровергли.

Эс-Себси занимает пост президента Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.