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Сегодняшний день может стать самым жарким за 70 лет во Франции и Бенилюксе

Жара во Франции достигла «точки кипения». Четверг, 25 июля, станет самым жарким днем этой недели и, возможно, всего сезона. В среду, 24 июля, на значительной территории страны температура уже превысила отметку +40, сообщает Gismeteo.

Важно отметить, что очень близко к этому критическому порогу столбик термометр подошел странах Бенилюкса (Бельгии, Нидерландах и Люксембурге). Последний факт является новым климатическим трендом.

Еще несколько десятилетий назад во Франции 40-градусная жара была исключительным явлением. В 60-х и 70-х годах таких случаев только два. В 80-х и 90-х такие события участились, а, начиная с 2008 года (исключая только 2014 год), это порог превышался ежегодно хотя бы на одной метеостанции. Новизна заключается в том, что теперь 40-градусная жара продвинулась дальше на север.

Французские синоптики полагают, что в нескольких городах могут быть обновлены абсолютные максимумы температуры. В частности, в Париже и Орлеане могут быть перекрыты исторические рекорды тепла, продержавшиеся 72 года.

Добавим, что с пятницы, 26 июля, жара в Европе пойдет на спад. Холодный фронт с запада принесет ливни, грозы и град.