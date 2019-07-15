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В России и мире

Куриная грудка выползла из тарелки и довела женщину до истерики

25.07.2019 21:58|ПсковКомментариев: 1

В одном из азиатских ресторанов куриная грудка выползла из тарелки и перепугала посетителей. Как пишет «Lenta.ru», видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид «The Sun».

На кадрах видно, как сырая куриная грудка шевелится в тарелке, сползает на стол и падает на пол. Как фон слышен истеричный женский крик.

Изначально видеозапись появилась в соцсети «Facebook», на страничке Ри Филлипс из американского города Майами, штат Флорида. Публикация стала вирусной и собрала более восьми миллионов просмотров, 43 тысячи комментариев и около 140 тысяч ретвитов.

Пользователи сети принялись рассуждать, что могло «оживить» разделанную курицу. Один юзер предположил, что мясо птицы было настолько свежим, что ее мышцы все еще рефлекторно двигались. Другие комментаторы глумились: «О нет, если моя еда убегает, то и мне надо давать деру». Большинство зрителей признались, что увиденное их шокировало.

Источник: Псковская Лента Новостей
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