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Миллионы Ольги Бузовой и Александра Петрова: список самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes

Заработки знаменитостей всегда живо интересуют поклонников, но чаще всего звезды стараются скрыть истинные размеры своих гонораров. Как пишет Стархит, в этом году журнал Forbes решил кардинальным образом изменить подход к составлению рейтинга самых успешных артистов и спортсменов. В список попали лишь кумиры молодежи до 40 лет, а вот мэтры шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Григорий Лепс не прошли из-за возрастного ценза.

Но главным критерием отбора стала популярность селебрити. Исходя из этого фактора, первую строчку в рейтинге занял боец Хабиб Нурмагомедов, который за прошедший год заработал 11,5 миллионов долларов.

На втором месте оказалась Ольга Бузова, пополнившая свои счета на 4,4 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Александр Овечкин. За год он заработал 14,5 миллионов долларов, но по уровню популярности заметно уступил и Бузовой, и Нурмагомедову, поэтому ему пришлось довольствоваться «бронзой».

Нурмагомедов и Овечкин стали рекордсменами по уровню заработков

Благодаря возрастному ограничению в 40 лет в список смогли попасть и новички. Так, рэпер Элджей занял 13-ю строчку с доходом в 1,5 миллиона долларов. Его возлюбленная Анастасия Ивлеева заработала за прошедший год 900 тысяч долларов.

А вот доходы актеров театра и кино оказались куда скромнее. По крайней мере, в заветный список смог попасть только Александр Петров. За указанный период артист пополнил счета на сумму в 2,5 миллиона долларов.

В десятке самых богатых оказались также Дима Билан, Тимати и Ирина Шейк. А вот Мария Шарапова, заработавшая за прошедший год 8,5 миллионов долларов, довольствуется 11-й строчкой из-за низкой популярности в социальных сетях.

По мнению аналитиков журнала Forbes, в мире российского шоу-бизнеса происходит смещение в пользу блогеров и интернет-звезд. Именно эти знаменитости сейчас получают самые высокие гонорары и могут похвастаться огромной популярностью у молодой аудитории.

Фото: Legion-Media, Instagram