В России и мире

ВОЗ: более 257 млн человек заражены гепатитом B

Свыше 257 миллионов человек в мире заражены гепатитом В, ещё 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, рассказал глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек. Согласно прогнозам ВОЗ, в 2019 году число заражённых гепатитом В составит порядка 250-257 миллионов человек, указал он.

«Для гепатита С мы наблюдаем небольшое снижение, но все равно это 71 миллион человек», - сообщил Балтрейс.

Ранее стало известно, что россияне, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита С, получили право усыновлять уже живущих с ними детей. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.